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    Моуринью: «Ибрагимович может показаться высокомерным, но это не так»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к нападающему команды Златану Ибрагимовичу. Напомним, что ранее португалец и швед вместе работали в «Интере».

    «Описать Ибрагимовича в трех словах? Златан – победитель, бомбардир и весельчак. Этого человека нужно понимать. Он очень веселый парень. Если вы его не знаете, он может показаться вам немного высокомерным. На самом деле он забавный парень. Очень рад, что мы смогли его заполучить, а он, очевидно, рад работать со мной», — сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    14.07.2016 08:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      anacarp 14 июля 2016, 11:11

      ибра велик

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июля 2016, 10:41

      Вот этих качествах Дзюба точно ему не уступает ))

      0
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