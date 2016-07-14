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    Семенов может заменить Чорлуку в «Локомотиве»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов может продолжить карьеру в «Локомотиве». Железнодорожники рассматривают игрока в качестве возможной замены Ведрану Чорлуке, который может покинуть красно-зеленых этим летом. Текущее соглашение Семенова с грозненцами рассчитано до середины 2019-го года. В минувшем сезоне на счету 27-летнего футболиста 29 матчей в РФПЛ.

    «Официального предложения по Семенову не поступало, но как только оно будет, мы его обязательно рассмотрим. Со всеми игроками команды у нас есть договоренность, что в случае поступления хорошего предложения и для них самих, и для клуба можем отпустить любого», – сказал генеральный директор «Терека» Ахмед Айдомиров.

    Источник: Известия

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    14.07.2016 01:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31

      user3618 14 июля 2016, 15:23

      Бердыева бы в локо. Повторил бы путь Сёмина, только не за 10 лет, а года за два.
      Но при Оли не вариант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 июля 2016, 07:54

      Нет замены Чарли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 14 июля 2016, 06:51

      Чорлуку с Дюрицей никто и ничто не сможет заменить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 июля 2016, 06:41

      понятно !

      -1
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