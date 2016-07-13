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    Бывший врач «Локомотива»: «От Смородской не услышал даже «спасибо». Обидно – 22 года отдал команде»

    Бывший врач «Локомотива» Савелий Мышалов, проработавший в московском клубе 22 года, рассказал о своем уходе из стана железнодорожников.

    – Как расстались с «Локомотивом»?

    – У меня, как и у многих сотрудников клуба, контракт был до 30 июня. Обычно вызывали в отдел кадров, писал заявление – и продлевали договор. А тут – тишина. Потом вдруг звонок: «Савелий Евсеевич, подпишите обходной лист…» Вот и все.

    – Вам что-нибудь объяснили?

    – Нет! В том-то и дело… От Смородской не услышал даже «спасибо». Обидно – все-таки 22 года отдал «Локомотиву». Может, кто-то ее накрутил? Будто косой прошлась! Уволила двух врачей из футбольной школы, тренера-реабилитолога Артура Савельева, которого сразу же пригласили в «Динамо». За пару лет до этого также внезапно рассталась с Александром Родионовым. Прекрасный доктор, он и заменил меня в основном составе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 13:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 июля 2016, 18:55

      А когда её уже уберут? Вроде бы ещё 7 числа должен был совет директоров пройти... Что-то всё затихло...

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 июля 2016, 17:50

      умение благодарения изучали даже в пансионе благородных девиц,а олечка наша из быдлядского детдома похоже

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 13 июля 2016, 15:18

      А,что ее не ,кто не уберет,не отправит туда откуда пришла пьяница пропитая прокуреная ,она в футболе ноль ,реззо пока не отправила в фнл клуб

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > polyshuk23 13 июля 2016, 16:33

      Видно,кто-то ей пользуется)

      1
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      Рейтинг: +13

      Deron 13 июля 2016, 14:18

      Решила развалить клуб до конца.

      3
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      Рейтинг: +141

      erofey83 13 июля 2016, 14:15

      агент РЖД для медленного распада команды

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