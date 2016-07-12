«Амкар» подписал воспитанника «Аякса»

«Амкар» подписал контракт с хорватским нападающим Дарко Бодулом. Соглашение между сторонами подписано на два года. Последним клубом форварда был шотландский «Данди Юнайтед».

Бодул является воспитанником «Аякса». После окончания академии выступал в составе «Насьонала», «Штурма», «Оденсе» и «Альтаха».