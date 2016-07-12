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    «Амкар» подписал воспитанника «Аякса»

    «Амкар» подписал контракт с хорватским нападающим Дарко Бодулом. Соглашение между сторонами подписано на два года. Последним клубом форварда был шотландский «Данди Юнайтед».

    Бодул является воспитанником «Аякса». После окончания академии выступал в составе «Насьонала», «Штурма», «Оденсе» и «Альтаха».

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.07.2016 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 12 июля 2016, 21:27

      Возьмите меня тогда тоже в Амкар ,за 50к в месяц соглашусь ,буду бегать как бешенный ,все равно всех подряд берете ,а я левый хав ,левая основная нога ,перспективный ,быстрый ,с ударом ,все равно у вас проблемы с краями ,я вас усилю

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