«Амкар» подписал воспитанника «Аякса»

Возьмите меня тогда тоже в Амкар ,за 50к в месяц соглашусь ,буду бегать как бешенный ,все равно всех подряд берете ,а я левый хав ,левая основная нога ,перспективный ,быстрый ,с ударом ,все равно у вас проблемы с краями ,я вас усилю
«Амкар» подписал контракт с хорватским нападающим Дарко Бодулом. Соглашение между сторонами подписано на два года. Последним клубом форварда был шотландский «Данди Юнайтед».
Бодул является воспитанником «Аякса». После окончания академии выступал в составе «Насьонала», «Штурма», «Оденсе» и «Альтаха».