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    Лев останется главным тренером сборной Германии

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев останется на своем посту до окончания контракта, срок которого рассчитан до 2018 года.

    После поражения в полуфинале Евро-2016 от Франции (0:2) Лев взял время на размышления и сегодня провел встречу с главой Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем.

    «Я вижу в этой команде огромный потенциал. Она еще принесет всем нам большую радость. Я хочу продолжать работу со сборной и развиваться вместе с игроками в отборе на чемпионат мира», – заявил Лев.

    Отметим, в отборе ЧМ-2018 Германия сыграет с Чехией, Норвегией, Северной Ирландией, Азербайджаном и Сан-Марино.

    Источник: НФС

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    12.07.2016 16:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июля 2016, 17:37

      Главное запах не растерять.

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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 июля 2016, 16:17

      Всё правильно, пусть остаётся! Только молодым игрокам надо больше игровой практики давать.

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