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    Воронин: «Надо помнить, что иностранцы не достигли успеха в сборной России»

    Экс-нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что сборную Украины впервые может возглавить иностранный специалист.

    «Нам надо помнить, что в соседней России работали иностранные тренеры, но они не достигли успехов. В Украине только один тренер имеет большие достижения в сборной. Это Олег Блохин, который вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира. Нам нужен тренер, который вернет успехи украинской сборной.

    Если говорить конкретно по фамилиям, то можно дать шанс Андрею Шевченко. Если он имеет четкий план и стратегию развития команды, то почему бы не дать ему возможность? Тем более, что Андрей имеет большой опыт сотрудничества с выдающимися тренерами мира», – приводит слова Воронина expres.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2016 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 июля 2016, 18:37

      по-моему, он кое-что забыл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 июля 2016, 14:52

      А Гус? Так по столу намазано?

      2
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Black Giz 12 июля 2016, 16:27

      А этому лишь пукнуть в сторону России...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > hunta 13 июля 2016, 08:30

      У них у всех сущность такая)))

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