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    Барбоза: «Когда Роналду на поле, это кастрирует Португалию»

    Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал выступление сборной Португалии на Евро-2016.

    – Я весь турнир рассказывал вам, что Португалия может выглядеть иначе и Роналду не дает команде раскрыться. Когда Криштиану на поле – все мячи ему, когда дают штрафные, бьет только он. А посмотрите, что произошло в финале. Со «стандарта» мы чуть не забили, когда Рафаэл Геррейру пробил в перекладину. Чуть левее ворот, не прямо по центру – это же его точка. Но Криштиану все равно – удобно ему, неудобно, он подходил и бил!

    – Получается, травма лидера пошла сборной только на пользу.

    – Нельзя так говорить. Просто мы стали показывать другой футбол. Сборная без Криштиану более вариативна. А когда он есть, это кастрирует команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2016 12:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 12 июля 2016, 17:16

      спятил?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 июля 2016, 14:21

      Просто у Барбозы бомбит, что не он агент Роналду, а Мендеш...

      4
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      Рейтинг: +345

      Totti11 12 июля 2016, 13:16

      если его травма кострирует??? что же он тогда в команде за орган ??? ))))

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