«Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

«Бомбардир» поздравляет всех участников Конкурса прогнозов с завершением специального сезона, посвященного Евро-2016. Его результаты и имена победителей будут объявлены чуть позже.

Начинается новый сезон! Он продлится до 31 августа. Очки рейтинга, набранные в специальном турнире КП Евро-2016, обнулились. Все игроки вернулись в те дивизионы, в которых они завершили участие в майском сезоне. Это значит, что конкурс прогнозов будет проходить по прежним правилам.

В этом месяце пять лучших участников КП, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют:

1 место – Наушники ISPORT FREEDOM BLUETOOTH ON-EAR (GREEN) от американского бренда Monster и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Наушники ISPORT STRIVE;

3 место – Футбольный мяч от интернет-магазина Football Shopping;

4 место – Футбольный мяч от интернет-магазина Football Shopping;

5 место – Скандально известную книгу анонимного игрока английской Премьер-лиги, “Секретный футболист. Изнанка футбольного мира” на русском языке;

6 место – Подборка крутой футбольной музыки специально для вас на стену Вконтакте! В этот раз мы отберем песни, которые будут идеально описывать начало нового сезона чемпионата России.

Кроме того, «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 100 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба, играя Вконтакте, на Android или на iOS (но не в браузерной версии игры)!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

По всем вопросам пишите на bets@bombardir.ru