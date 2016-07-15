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«Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

15 июля 2016, 23:05
36

«Бомбардир» поздравляет всех участников Конкурса прогнозов с завершением специального сезона, посвященного Евро-2016. Его результаты и имена победителей будут объявлены чуть позже.

Начинается новый сезон! Он продлится до 31 августа. Очки рейтинга, набранные в специальном турнире КП Евро-2016, обнулились. Все игроки вернулись в те дивизионы, в которых они завершили участие в майском сезоне. Это значит, что конкурс прогнозов будет проходить по прежним правилам.

В этом месяце пять лучших участников КП, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют:

1 место – Наушники ISPORT FREEDOM BLUETOOTH ON-EAR (GREEN) от американского бренда Monster и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Наушники ISPORT STRIVE;

3 место – Футбольный мяч от интернет-магазина Football Shopping;

4 место – Футбольный мяч от интернет-магазина Football Shopping;

5 место – Скандально известную книгу анонимного игрока английской Премьер-лиги, “Секретный футболист. Изнанка футбольного мира” на русском языке;

6 место – Подборка крутой футбольной музыки специально для вас на стену Вконтакте! В этот раз мы отберем песни, которые будут идеально описывать начало нового сезона чемпионата России.

Кроме того, «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 100 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба, играя Вконтакте, на Android или на iOS (но не в браузерной версии игры)!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

По всем вопросам пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (36)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1468315093
Комментарий удален.
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Басмачи
1468706445
Удачи Всем!!!
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ilichkadr
1468776338
Хотелось бы видеть лидеров за счет каких результатов (прогнозов) они достигли....Например, igarka 226767
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VeniaminS
1469739939
Спартак не порадовал.
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bandini
1470172663
Почему за матч Црвена Звезда - Лудогорец не засчитаны очки, как за ничью в конкурсе прогнозов ? Ведь в основное время было 2:2 ??
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Владимир С
1470834016
привет
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roman230582
1471467062
Товарищи, Куда дели 100000 очков мои
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Pourport
1471520141
Такой вопрос к админам! Каким образом происходит зачет очков в конкурсе прогнозов?!Местами действительно прикипает,вот пример(скриншот прилагаю): 12 августа поставил на победу Палермо над Бари(800 на 2.8)матч закончился 1-0 а в статистике стоит проигрыш!Косяки,уважаемые...такое не первый раз,просим разобраться и внести верные результаты а то отдает нечестной игрой чтоль https://file-up.net/big_b6b0eda1f16382374620160818133218.html
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Pourport
1472209129
Не удивлюсь если БОЛТХ и есть здесь админ!
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dima1984
1472420210
Мой баланс9660 Рейтинг245124 Ваш рейтинг/рейтинг перехода в следующий дивизион Дивизион1 (место 151) Мин/Макс ставка10/1000
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