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    Муса: « Я буду заниматься привычным делом, поэтому для волнения нет причин»

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса заявил, что полностью готов к началу нового сезона в АПЛ. Напомним, что этим летом форвард перебрался в Англию из московского ЦСКА.

    «Ни в одной из своих команд я не испытывал давления, и «Лестер» не должен стать исключением. Я буду заниматься своим привычным делом, поэтому для волнения у меня просто нет причин. Я люблю забивать голы и делал это во всех клубах и лигах, в которых играл. Эта же цель ждет меня здесь. Постараюсь забивать как можно чаще, чтобы «Лестер» смог добиться максимального результата», — приводит слова Мусы Leicester Mercury.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2016 07:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 12 июля 2016, 10:39

      Интересно будет посмотреть на Лестер в ЛЧ. Еще бы Ростов пробился в группу, можно даже в одну группу к Лестеру ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 12 июля 2016, 10:34

      Удачи и хорошей игры!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 12 июля 2016, 08:28

      удачи

      1
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      Рейтинг: +105

      Forever CSKA 12 июля 2016, 07:34

      Желаю только удачи.

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