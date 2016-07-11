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    «Ювентус» готов удвоить зарплату Бонуччи

    Руководство «Ювентуса» готово повысить заработную плату защитнику Леонардо Бонуччи, в услугах которого проявляет серьезную заинтересованность «Манчестер Сити»​, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Англичане готовы платить футболисту 8 миллионов евро за сезон, а сумма трансфера составит около 60 миллионов евро.

    Новый контракт 29-летнего итальянца с «Юве» рассчитан также на 8 миллионов евро за сезон. Нынешнее соглашение между сторонами предусматривает зарплату в 3,7 миллиона евро за сезон. Оно рассчитано до 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 10:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Moglover 11 июля 2016, 13:30

      Бон слишком прижился в Юве. Нельзя отпускать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 11 июля 2016, 12:10

      Правильно делают.

      -1
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