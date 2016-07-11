Карвалью: «Мы едины как настоящая семья»

Защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью рассказал за счет чего его команде удалось выиграть чемпионат Европы во Франции.

«Это победа всей команды. Все португальцы были с нами. Мы едины как настоящая семья. Наша главная сила? Она состоит в том, что мы всегда с уважением относились к сопернику.

Продолжу ли я выступать за сборную? Пока я продолжаю играть, я буду предан сборной», – сказал Карвалью.

Сборная Португалии обыграла Францию в финале Евро-2016 в дополнительное время со счетом 1:0.