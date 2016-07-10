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    Венгер: «Возглавить сборную Англии? А почему бы и нет?»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не исключил вариант, что в будущем он может возглавить сборную Англии.

    «Могу ли я возглавить сборную Англии. А почему нет? Я бы не стал исключать этого варианта, но на данный момент я счастлив и сосредоточен на работе в клубе. Мое соглашение с «Арсеналом» действует еще один год. Я всегда с уважением относился к контрактным обязательствам и буду продолжать делать это.

    Англия – вторая страна для меня. Я был поражен, когда англичане уступили Исландии. Я не мог поверить своим глазам», – заявил Венгер.

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    Источник: Goal.com

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    10.07.2016 18:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +115

      rm4612 15 июля 2016, 22:26

      Венгер: «Возглавить сборную Англии? Нет!»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 июля 2016, 20:35

      Не надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июля 2016, 20:03

      Пускай угробит англичан.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 10 июля 2016, 19:11

      не в коем случае ты раб арсенала, арсенал без тебя никто

      -3
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