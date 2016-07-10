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    Аленичев: «Это тот «Спартак», который я хочу видеть. Но он может стать еще сильнее»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после победы в товарищеском матче над «Сараево» (2:0) оценил готовность своей команды к предстоящему сезону.

    «Команда лучше стала понимать мои требования, в какой футбол мы должны играть. Поначалу было нелегко. В декабре произошли большие перемены в составе – большая группа игроков ушла, буквально недавно еще одна небольшая группа игроков ушла.

    Сейчас я считаю, что это тот «Спартак», который я хочу видеть. В контрольных играх, которые мы провели, я вижу, что ребята понимают все то, что я от них хочу и то, что требую. Еще хотелось бы, чтобы у нас было усиление хотя бы в лице двух игроков, и «Спартак» станет еще сильнее», – отметил Аленичев.

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    Источник: YouTube

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    10.07.2016 12:17
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 июля 2016, 02:04

      Кстати в прошлом году Аленичев говорил примерно то же самое. И потом еще целый год мучал нас своим тренерским гением. Дай бог, чтобы сейчас было не так.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > VVM1964 12 июля 2016, 17:15

      Я до сих пор считаю, что Спартак теряет время с ним. Но не болеть за клуб не могу.

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 10 июля 2016, 19:45

      почему набирают шлак??((( когда свои хорошие игроки бегут в европу

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 10 июля 2016, 18:29

      А ничего другого мы и не ждем.Хорошая картина вырисовывалась и в концовке чемпа.Опять же сыграность лучше,лидеры в порядке.По ходу этого сезона видно будет что комнда на правильном пути.Вперед Спартак!

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > SpazMatikus 10 июля 2016, 19:47

      да блин) когда же они поймут, что лучше своей молодежи нет)) хоть кого бери)) он все равно не будет спартаковцем) начинать нужно воспитывать свою молодежь и продвигать их в основу, тогда и будет толк

      -1
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      Рейтинг: +26758

      slavutiq70 10 июля 2016, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да помоему всё понятно приобритений ноль,Аленичев просто устраивает Федуна по тратам,

      -4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 июля 2016, 15:12

      Отрадно слышать! Но впереди ещё долгий путь, т.к. понимание требований тренера это ещё не гарант успеха. Это та платформа, на которой можно дальше строить команду и её улучшать. Когда команда выполняет задумки тренера, то и новичкам будет влиться легче и понять суть требований. Но, всё равно ещё работы непочатый край, поэтому требовать с Аленичева результат в ближайший год-полтора не имеет смысла, нужно просто дать ему спокойно поработать и дать расти его команде, и не забывать добавлять к ней всё более качественных игроков, тогда и результат будет. Главное не кричать о чемпионстве, когда предпосылок к тому нет, не нагнетать обстановку и ничего не требовать с Аленичева и команды, тогда и результат придёт, вот увидите.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июля 2016, 14:34

      В принципе была проведена тотальная чистка состава-правда приобретений толковых пока ноль.

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      Рейтинг: -44

      иван маташов 10 июля 2016, 14:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      iuiouiouiuiuoiooooooooooooooooo

      -4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июля 2016, 14:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мне интересно (не увлекаюсь тотализатором), есть ли где-нибудь ставки на то, после какого тура первенства РФПЛ Аленичева уволят?

      -8
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      Рейтинг: +452

      тёска 10 июля 2016, 14:07

      Посмотрим что запоёт в конце сезона 1617 если не погонят

      -2
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 10 июля 2016, 14:01

      Удачи, Дима!

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