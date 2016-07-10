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    Муса: «Надеюсь выиграть чемпионский титул с «Лестером»

    Форвард «Лестера» Ахмед Муса рассказал о том, чего ждет от своего первого сезона в АПЛ.

    «Английская Премьер-лига – сложный чемпионат, но я буду делать в нем все возможное. Я играл против английских клубов, а также смотрел матчи местного чемпионата по телевизору. Многие верят в то, что «Лестеру» удастся повторить свой успех прошлого сезона. Я же надеюсь выиграть титул с этой командой.

    Лига чемпионов — это особенный турнир, но в нем нет ничего страшного. Нужно будет просто играть в свой футбол», — сказал бывший игрок ЦСКА.

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    Источник: ESPN

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    10.07.2016 08:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 10 июля 2016, 12:38

      Это едва-ли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 июля 2016, 11:39

      Надеяться надо, но не получится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      sternflame 10 июля 2016, 11:09

      опоздал с переходом на год

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 10 июля 2016, 10:37

      Удачи Мусик

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 10 июля 2016, 09:30

      Вроде повзрослел, а в сказки верит.

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Lexa_Lexa 10 июля 2016, 19:38

      ну сказки были)) в этом году)) когда лестер стал чемпионом Англии))) почему в следующем он кубок к примеру не выйграет

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 10 июля 2016, 09:17

      в этом году в АПЛ будет очень серьезная борьба

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 10 июля 2016, 08:51

      Спасибо за то что сделал для ЦСКА, но боротся ты там будешь скорее всего за выживание

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 июля 2016, 08:48

      жаль мусе в лч не попадет цска....

      -1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 июля 2016, 08:40

      конечно надо, красавчик ... )))

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