Мариу хочет продолжить карьеру в «Интере»

Хавбек «Спортинга» Жоао Мариу намерен продолжить свою карьеру в «Интере». Об этом игрок уже сообщил руководству «львов». Переговоры между лиссабонским и миланским клубами по 23-летнему игроку ведутся, однако на данный момент они далеки от завершения. Предложенные «нерадзурри» 25 миллионов евро не устроили португальцев.

В данном случае «Интеру» остается надеяться на нового инвестора из Китая, который сможет обеспечить необходимые финансовые условия для сделки.

В прошедшем сезоне Мариу принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись семью голами и 12 результативными передачами.