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  • Созин: «Согласен с мнением болельщиков по поводу выступления сборной России, но петицию о ее роспуске подписывать не стану»

Созин: «Согласен с мнением болельщиков по поводу выступления сборной России, но петицию о ее роспуске подписывать не стану»

9 июля 2016, 16:43
5

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин отметил, что поддерживает мнение большинства болельщиков по поводу провального выступления сборной России на чемпионате Европы во Франции. Тем не менее, он заявил, что не стал бы подписывать петицию о роспуске национальной команды, собравшую уже 700 тысяч голосов.

«Эта петиция говорит о том, что в нашей стране футбол небезразличен огромному количеству людей. Я полностью разделяю негативное мнение болельщиков по поводу выступления нашей сборной на чемпионате Европы, но сам бы подписывать петицию не стал. Мне непонятны требования болельщиков. Если они требуют убрать игроков, тренеров и администраторов, то я бы не согласился. Некоторые игроки бились до последнего. Например, Василий Березуцкий делал все по максимуму. Как я могу подписаться под тем, чтобы убрать его из национальной команды? Да и если говорить обо всей команде, то мы забыли, что полгода назад наши футболисты обыграли Швецию в квалификации. Тогда мы были счастливы и довольны. Поддерживаю мнение о том, что многие люди подписывают петицию за компанию. Мало кто внимательно вчитывается в текст. Общественность всколыхнул и инцидент с Кокориным и Мамаевым. Если бы не было этого негативного всплеска, возможно, рост подписей сошел бы на нет. На мой взгляд, это только эмоции, которые улягутся ближе к российскому чемпионату.

Министерство спорта и руководство РФС будут реагировать на эту петицию, но, скорее всего, оно будет просто показательным. Вряд ли мы услышим слова: «Мы петицию получили, теперь все нынешние футболисты, тренеры и администраторы в сборной не появятся». Они не смогут собрать новую команду, потому что нет игроков. Конечно, некоторые футболисты больше не будут призваны в сборную, но не из-за петиции, а из-за наплевательского отношения. Но кардинальных изменений ни в структуре, ни в составе не будет. Возможно, через две недели про петицию вообще забудут, потому что подобные всплески наблюдаются после каждого неуспешного турнира», – сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия
Комментарии (5)
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deinego77@yandex.ru
1468071972
И после каждого неуспешного турнира никакой реакции РФС!
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Betonshik
1468072445
Так никогда ни чего и не изменится
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vladimir-7
1468081166
Боится подписать петицию, козёл и думает, а вдруг и меня под эту петицию выгонят. Их всех нужно пропустить через профессиональное сито.
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yurdin
1468092650
А что ваще ждут подписавшие петицию? Распустить сборную- распускаем. Дальше оговариваем: призывать кого- то из ездивших на ЕВРО-2016 или нет.Далее, если избавляемся от всего состава целиком, то кого набираем? Джанаева, Новосельцева,Полоза, Оздоева, Миранчука, Жамалетдинова, Кутепова или будем рассчитывать на сборную любителей- энтузиастов бросивших вызов "сбродной провалившей ЕВРО"?Сначала подписываем, а потом думаем. А топиться за компанию пойдём?
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