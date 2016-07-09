«Лацио» завершит сделку по Валенсии на следующей неделе

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что сделка по переходу нападающего «Вест Хэма» Эннера Валенсия близка к завершению. По его словам, подписание игрока должно состояться в конце следующей недели. Как сообщают СМИ, 26-летний эквадорец перейдет в римский клуб на правах аренды, за которую «бьянкочелести» заплатят два миллиона евро, а по завершении сезона-2016/17 футболист будет выкуплен за 13 миллионов.

«Эннер Валенсия хочет перейти в «Лацио», однако мы не в силах контролировать сроки проведения переговоров. К концу следующей недели мы завершим сделки по трансферам двух игроков, одна из которых – переход эквадорца», – сказал Таре.