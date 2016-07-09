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    «Арсенал» входит в число претендентов на Турана

    Хавбек «Барселоны» Арда Туран входит в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» уже направили сине-гранатовым запрос по поводу возможного трансфера. Среди остальных кандидатов на 29-летнего турка – дортмундская «Боруссия», «Фенербахче» и «Галатасарай»

    В минувшем розыгрыше Примеры Туран принял участие в 18 встречах, записав в свой актив два мяча и три голевых передачи. Напомним, что первую часть сезона футболист был вынужден пропустить по причине запрета на регистрацию новичков, наложенного на каталонский клуб.

    Источник: Sport.es

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    09.07.2016 12:38
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