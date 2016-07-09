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    Райола получит 25 миллионов, если Погба перейдет в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил известный спортивный журналист Гильем Балаге.

    «С Погба давно контактирует «Реал» и лично Зинедин Зидан, но «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за него гораздо большие деньги. Английский клуб предлагает 100 миллионов евро, 25 из которых получит агент Поля Мино Райола. Самому Погба намерены предложить 15 миллионов в год.

    В «Реале» считают, что это сумасшедшие цифры за француза, поэтому он вряд ли окажется в Мадриде. По всей вероятности, Погба перейдет в «МЮ», – сказал Балаге.

    Источник: Skysports

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    09.07.2016 08:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 9 июля 2016, 13:47

      Мда....100 миллионов!!За одного человека!Ужас...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 июля 2016, 13:37

      Это в Реале то считают эту цифру сумасшедшей ? )) Странно. А вообще, конечно же строанно отпускать игрока бесплатно, потом покупать его за 100 млн. А то, что Райола его агент, склоняет чашу весов в сторону МЮ. Ведь Мино уже привёл в МЮ Ибрагимовича и Мхитаряна)

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 июля 2016, 09:42

      Что за бред за что агенту такие бабки??? и почему это Юве из своих вырученных средств должен давать такие деньги? идиотизм какой-то

      2
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 9 июля 2016, 09:38

      Потом еще пару копеек выручит с продажи Депая и Матты

      2
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