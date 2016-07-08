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    Риццоли: «Я был в хорошей позиции во время эпизода с рукой Швайнштайгера»

    Арбитр Никола Риццоли, который обслуживал полуфинальный матч Евро-2016 между сборными Германии и Франции (0:2), поделился впечатлениями от этой встречи.

    «Я очень горжусь тем, что мне доверили такую игру. На мои плечи легла большая ответственность, поскольку это был самый важный матч Евро. В нем участвовали две уважаемые команды с большими традициями.

    Меня не расстраивает, что я не буду судить финал. Германия – Франция – лучший матч», – сказал Риццоли.

    Также судья прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота Германии за игру рукой со стороны Бастиана Швайнштайгера.

    «Это был сложный и неожиданный случай. Думаю, 99 процентов людей не заметили бы его, но я, к счастью, был в хорошей позиции и принял решение», – сказал Риццоли.

    Источник: Football Italia

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    08.07.2016 22:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 9 июля 2016, 10:50

      Вообще он за спинами игроков стоял, видеть мог, но позиция не очень. Плюс и второй гол атака(минимальная) на Нойера. Поэтому матч чуток подпорчен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 9 июля 2016, 07:15

      А что не свистел так долго ,если хорошо видел ?!

      2
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      Рейтинг: +115

      rm4612 9 июля 2016, 02:43

      В данном эпизоде судья поступил правильно. Ведь Швайни руку выставил перед головой Эвра, а должен был держать её, по крайней мере, на уровне своей груди.

      -2
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 9 июля 2016, 00:22

      Гандон а не судья. Мразота конченная.

      -2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 8 июля 2016, 23:11

      Да, после вчерашнего матча стало ясно что Франции до игры Германии плыть говном

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 июля 2016, 22:17

      Ты был хорошо проплаченный, чем не хорошая позиция? Даже если и было касание руки с мячом, то таких моментов и даже более явных было и по три штуки за игру в прошедших матчах и никто из судей не ставил пенальти. Чёрт ты продажный, сначала одиннадцатиметровый в раздевалку, после всю сборную Германии на свисток поставил, но этого было мало, операторы все повторы с нарушениями против немцев затирали. Второй гол был забит с жесткой атакой на Нойера во вратарской площадке, такие голы не засчитываются. Но это ведь единственный шанс выиграть Евро для лягушатников, правда?

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Антибиотик 8 июля 2016, 23:03

      Во-первых, никакого касания мяча видеокамеры не зафиксировали, во-вторых, правилами запрещается игра рукой, а не касания, задевания или поглаживания... Мяч не менял свою траекторию полёта и полетел именно туда, куда француз его головой скинул...
      Ну а ПОЗИЦИЯ у Риццоли была точно хорошая: РАКОМ... Перед теми, кто заказал ему обеспечить победу Франции над Германией...

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > cska-62 8 июля 2016, 23:26

      У каждого должна быть своя излюбленная позиция,у него такая))

      -1
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      Рейтинг: +12

      Lukasch20 8 июля 2016, 22:07

      Продажная макаронская шалава!

      4
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