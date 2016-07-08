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    «Краснодар»: «Измайлов будет работать в составе клуба на сборе в Австрии»

    «Краснодар» рассказал о возвращении в клуб полузащитника Марата Измайлова.

    «8 июля в расположение «Краснодара» в австрийском Лиенце прибыл 33-летний полузащитник Марат Измайлов.

    Футболист, имеющий статус свободного агента, будет работать в составе клуба на сборе в Австрии, а по возвращении в Краснодар стороны примут решение по поводу возобновления сотрудничества», – сказано на официальном сайте клуба.

    Измайлов выступал за краснодарский клуб в сезоне-2014/15, провел за него 31 матч, забил один гол и отдал три результативных передачи.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    08.07.2016 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      ASG 8 июля 2016, 22:04

      эх, талантище был в свое время! ничуть не хуже аршавина , здоровье только подводило..

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