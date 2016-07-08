Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса попрощался с болельщиками ЦСКА и клубом

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса попрощался с болельщиками ЦСКА и армейским клубом, из которого он перешел к чемпионам АПЛ.

    «В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Они кричали, поддерживали, скандировали мое имя.

    Также хотел бы поблагодарить наш тренерский штаб и главного тренера. Леонид Викторович стал для меня как отец. Он меня сотворил, сделал меня тем, кем я стал. Мой прогресс – исключительно его заслуга. Также спасибо партнерам по команде, с ними было очень приятно играть. Они замечательные товарищи, я всегда чувствовал их поддержку.

    Спасибо руководству клуба и всем сотрудникам, а также обслуживающему персоналу команды за поддержку и теплоту. Мы боролись до конца, и в этом году стали чемпионами. Особенно приятно, что я покидаю команду в этом статусе. Буду молиться за команду, чтобы она снова выиграла чемпионат, и чтобы в Лиге чемпионов все получилось. ЦСКА всегда будет первым!», – сказал Муса.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2016 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 июля 2016, 10:37

      Успехов , мусище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 июля 2016, 07:27

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июля 2016, 07:11

      Муса по праву заслужил играть в лучшей команде Англии......а что теперь будут делать кони без него, кто будет забивать?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июля 2016, 03:20

      Спасибо и тебе, Муса! Будем следить за твоей игрой и в "Лестере", удачи тебе в новом клубе!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 9 июля 2016, 00:55

      Удачи Ахмед, пусть у тебя все получиться!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 июля 2016, 00:50

      Муса отлично провёл все сезоны в ЦСКА. Тут ничего более не остаётся, как сказать СПАСИБО. Считаю его профессионалом. Удачи в Лестер Сити, в АПЛ, и Лиге Чемпионов. Будет мега круто, если ЦСКА попадёт на Лестер Сити в ЛЧ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Сергей Свояк 9 июля 2016, 12:05

      в группе точно не встретятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 июля 2016, 00:48

      Он зарабатывает приличные суммы, но зубы у него ужасные) ПОЧЕМУ ? ) Принимается лишь отмазка, что ему некогда, потому что много тренируется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Red Men 8 июля 2016, 23:59

      Хороший напад был у коней)
      С одной стороны рад что пошёл на повышение, а с другой стороны, жать терять такого игрока!
      Ну хоть теперь Спартаку не забьет) Надеюсь у него все получится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 8 июля 2016, 23:36

      Удачи тебе и побольше игрового времени! Спасибо!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2341

      CSKA471 8 июля 2016, 23:33

      Спасибо Муса за все!удачи!!! будем болеть за тебя и в апл!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11