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    Бабаев: «С сожалением расстаемся с Мусой, но не имели морального права препятствовать ему»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Ахмеда Мусы в «Лестер».

    «Мы с большим сожалением расстаемся с Ахмедом, который за последние годы вырос в ключевого игрока нашей команды. В то же время мы не имели морального права чинить препятствия игроку, которого позвал чемпион Англии, сделавший очень достойное предложение и клубу, и самому футболисту.

    За четыре с половиной года в нашем клубе Ахмед достиг выдающегося прогресса, подарив всем нам множество незабываемых эмоций, и заслужил переход в европейский топ-клуб. Остается только пожелать ему больших успехов в дальнейшей карьере», – сказал Бабаев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.07.2016 20:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +68

      солмон 9 июля 2016, 03:24

      Удачи Мусе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 8 июля 2016, 22:54

      ДА какой это ТОП пару годков еще побарахтается и в лучшем случае в середине АПЛ будет тусовать с Ливером, МЮ и Челси

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 8 июля 2016, 22:34

      Все правильно

      0
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