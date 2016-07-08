Нападающий «Милана» продолжит карьеру в «Болонье»

Генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи сообщил, что клуб завершил сделку по приобретению хавбека «Милана» Симоне Верди. Первую часть минувшего сезона 23-летний игрок провел в аренде в «Эйбаре», сыграв 13 поединков и отметившись одним голом. В январе Верди был арендован «Карпи», в составе которого принял участие в восьми играх, записав в свой актив три забитых мяча.

«Мы завершили сделку по приобретению полузащитника «Милана» Верди. «Болонья» выкупила права на игрока», – приводит слова Фенуччи milannews.it.