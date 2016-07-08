Кокорин: «Исключение из сборной станет для меня ударом»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с вечеринкой в Монте-Карло и отстранением от работы с основным составом петербургского клуба.

— Вам после Евро было, что отмечать?

— Вы правы, отмечать совершенно не было. Но мы просто стали заложниками ситуации, попав в это заведение. Мы пришли туда спонтанно.



— Впереди чемпионат России. Как будете готовиться?

— Буду готовиться с «Зенитом»-2. Дальнейшие инструкции буду получать от руководства.



— Как считаете, почему каждый раз так обсуждается провал сборной России?

— Это нормально, когда люди многомиллионной страны ждут результатов. Не дождавшись их, они вправе высказывать недовольство.



— Вы видели вызов, брошенный от любительской команды сборной? Согласитесь с ними сыграть?

— Это не в моей компетенции. Если руководители футбола позволят, мы согласимся.



— Виталий Мутко заявил, что вы с Павлом Мамаевым можете больше не сыграть за сборную. Станет ли для вас это решение ударом?

— Конечно, станет. Но это будет решение команды.



— Готовы ли играть в ФНЛ столько, сколько потребуется, чтобы вернуться в основной состав?

— Готов, потому что нужно доказывать свою состоятельность на тренировочном поле и играх.



— Появилась информация о штрафных санкциях. О каких суммах идет речь?

— Я еще не знаю, на сколько я буду оштрафован.



— Будете ли вы подавать в суд на телеканал, опубликовавший видео?

— Нет, не буду. Это не имеет смысла. И до этого было много ложной информации, которая не имеет ничего общего с правдой, – сказал Кокорин.