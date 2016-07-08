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Кокорин: «Исключение из сборной станет для меня ударом»

8 июля 2016, 10:56
13

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с вечеринкой в Монте-Карло и отстранением от работы с основным составом петербургского клуба.

— Вам после Евро было, что отмечать?
— Вы правы, отмечать совершенно не было. Но мы просто стали заложниками ситуации, попав в это заведение. Мы пришли туда спонтанно.

— Впереди чемпионат России. Как будете готовиться?
— Буду готовиться с «Зенитом»-2. Дальнейшие инструкции буду получать от руководства.

— Как считаете, почему каждый раз так обсуждается провал сборной России?
— Это нормально, когда люди многомиллионной страны ждут результатов. Не дождавшись их, они вправе высказывать недовольство.

— Вы видели вызов, брошенный от любительской команды сборной? Согласитесь с ними сыграть?
— Это не в моей компетенции. Если руководители футбола позволят, мы согласимся.

— Виталий Мутко заявил, что вы с Павлом Мамаевым можете больше не сыграть за сборную. Станет ли для вас это решение ударом?
— Конечно, станет. Но это будет решение команды.

— Готовы ли играть в ФНЛ столько, сколько потребуется, чтобы вернуться в основной состав?
— Готов, потому что нужно доказывать свою состоятельность на тренировочном поле и играх.

— Появилась информация о штрафных санкциях. О каких суммах идет речь?
— Я еще не знаю, на сколько я буду оштрафован.

— Будете ли вы подавать в суд на телеканал, опубликовавший видео?
— Нет, не буду. Это не имеет смысла. И до этого было много ложной информации, которая не имеет ничего общего с правдой, – сказал Кокорин.

Источник: ФК «Зенит»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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18JG
1467965794
Все равно от тебя пользы никакой.
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richi
1467967500
Может все это и к лучшему? За ум возьмутся?
Ответить
зоркий взгляд
1467967518
А что тебе делать в сборной? 250 тысяч подписали петицию о ликвидации сборной. Тошно от вас.
Ответить
sprint5
1467969462
хватит лапшу вешать
Ответить
NEK777
1467971318
Журналист: Александр, а что вы сделаете с подаренными, как вы утверждаете, 500-ми бутылками шампанского? А.К.: ну это, блин... даже не знаю ... а! во! детям раздам!
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сергей 113
1467973801
лучше бы играла молодеж такие как вратарь крицюк, защита;лагашов,новосельцев,моргасов,тереньтьев.полузащита;полоз,могилевиц,головин,петров.нападающие канунников и маслов . головина незачто винить за евро 2016 он единственный кто носился по полю среди этих мешков с .....
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сергей 113
1467974468
если бы наши футболисты получали по 30000 тысяч в месяц о ни бы носились по полю чтоб уехать за границу и получать большую зарплату а так конечто не знают нужды ни в чем и играть не хотят за РОДИНУ. А слова прощения это он для виду говорит в любительскую лигу его и зарплату в 5000 рублей вот это их уровень
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Аид666
1467986111
выгнать всех... поголовно... надо было лет 6 назад...
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бочаров
1468024629
на дальнем востоке поиграй малыш
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subbotaspartak
1468030571
Это удар не по тебе, а по твоему карману, Это ты понимаешь даже спьяну. В зените втором зарплата не та, А премии просто вообще х.ета. Тобой руководят бабки, а не игра Я тост закончил - наливать пора.
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