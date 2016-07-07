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    Мяч, которым Месси промахнулся с пенальти в финале Кубка Америки, будет продан с аукциона

    Болельщик сборной Чили Педро Васкес поймал мяч, посланный нападающим команды Аргентины Лионелем Месси выше ворот в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Америки-2016.

    Васкес намерен продать этот мяч с аукциона за 27 тысяч евро.

    «Дело в том, что если ценность этого мяча еще вырастет, то держать его дома станет опасно. Я бы хотел продать его, но это будет зависеть от обстоятельств. Приятно иметь такой мяч, но если цена вырастет, то я продам его», – сказал Васкес.

    Напомним, Месси объявил об уходе из сборной после финала Кубка Америки. Таким образом, этот мяч может стать последним, по которому футболист ударил в составе национальной команды.

    Источник: Goal.com

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    07.07.2016 22:31
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