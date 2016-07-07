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    Колосков: «Кокорин и Мамаев – дураки. На них нужно поставить черную метку»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Павла Мамаева и Александра Кокорина не следует приглашать в сборную России из-за их участия в вечеринке в Монте-Карло.

    «Это, наверное, они с горя так гуляют. Дело не в том, что они так отдыхают после провала на Евро, а в том, что они дураки, потому что выставляют это на всеобщее обозрение. Этот поступок говорит о том, что у них скудность ума.

    Такие люди не могут играть в национальной сборной. Нужно поставить на них черную метку. Это не граждане России, это никто!

    Кто вас осудит, если у вас есть деньги? Гуляйте спокойно! Зачем это показывать после такого позора, который они продемонстрировали во Франции? Кокорин и Мамаев – люди, которые опозорили и страну, и себя», – сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2016 21:47
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 июля 2016, 08:06

      Ничего умного не придумали. Отвлекашка есть, точно также было после прошлого Чемпионата только с Аршавиным, стареете господа...

      0
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      Рейтинг: +12

      romwlad1 7 июля 2016, 23:49

      Отпуск после чемпионата РПФЛ не большой, денег много, планов оттянуться навалом, а тут чемпионат Европы какой то? Когда отдыхать мальцам у которых контракты еще на годы? Вызвали в сборную? - Да! Играли? - Да! Делу час - потехе время! Все очень прагматично! Этично? Патриотично? Они игрой за клубы постараются завоевать симпатии болельщиков!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 7 июля 2016, 22:56

      золотые слова ,Вячеслав Иванович!!!

      5
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 7 июля 2016, 22:23

      ....Есть чем гордиться:...В состав символической сборной худших игроков группового этапа Евро-2016 вошли сразу пятеро россиян. Это нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов, полузащитник Александр Головин и защитники Сергей Игнашевич и Игорь Смольников. Худшим игроком был признан нападающий украинской сборной Роман Зозуля.
      Полностью список выглядит так: Джо Харт (Англия) - Сергей Игнашевич, Игорь Смольников (оба - Россия), Мартин Хинтереггер (Австрия), Душан Свенто (Словакия) - Огузхан Озьякуп (Турция), Виктор Коваленко (Украина), Александр Головин (Россия) - Федор Смолов, Александр Кокорин (оба - Россия), Роман Зозуля (Украина).
      ....теперь я понял - что они отмечали....не всегда удается попасть в символическую сборную!!!!

      6
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Саня БУБА 7 июля 2016, 22:26

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      Ну тут то же не стоит к этому серьёзно относиться там больше политические мотивы присутствуют нежели игровые,к примеру Смольников ошибся в игре с Уэльсом но это не повод ставить в ряды худших.

      -6
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Lenin26 7 июля 2016, 22:40

      ...а как же нам еще относиться к этому?...наплевательски???....хватит...уже больше 10 лет так относимся...ждем и верим....политики здесь ни какой, иначе бы зозули и коваленко ты бы здесь не увидел....а ошибки смольникова - заслуга слуцкого в чистом виде!!!!...смольников не защитник!...он бровочник, потому как в зените за его спиной легко страхуют защитники европейского уровня+опорники...ему (слуцкому) надо было под смолю шишкина ставить, а смолю - чистым бровочником...тогда бы не было этих глупых голов!...но я не о том!!! ты где нить слышал про смольникова, что он купается в ванной шампанского?...и я нет!!... а он может и купается...только ни кто об этом не знает....футболисты сборной - люди медийные и каждое их слово и действие должно быть продуманным и выверенным...за бабло с них спросу воопшэ нет!!!

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Саня БУБА 8 июля 2016, 00:08

      Я о том же,не считаю что Смольников заслужил попасть в эту сборную,и как человек он норм не одного скандала за ним не слышал,поэтому где то по делу игроки добавлены а где то очередная провокация в сторону России.

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      Рейтинг: +13

      ZikFFrid > Lenin26 8 июля 2016, 00:23

      А где был Смольников когда нам Уэльс второй гол забивал ? да в таких моментах его должен был страховать как раз таки Кокорин, но прежде всего правый фланг обороны был зоной Смольникова, да и в других матчах ошибки были, так что вполне справедливо

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Lenin26 8 июля 2016, 00:27

      Ну и короткая же у вас память. Забыли клоунаду Смольникова в игре со Словакией?

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      ...
      Рейтинг: +6894

      sochi-2013 > Саня БУБА 8 июля 2016, 10:11

      Не люблю Смольникова, особенно после травмы Диканя, но парня используют не на той позиции.

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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 7 июля 2016, 22:04

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      Это их дело ,давайте бегать за ними и снимать как они жарят телок в туалет !я уверен в таком кругу как ресторане Монако у каждого россиянина хватила ума подарить бутылку шампанского ,ещё шлух там много которые снимают все сразу на телефон !как от них спратятся ?

      -5
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Apachi Bur 7 июля 2016, 22:14

      Так дело в том что видео было выложено на их страницах в инстограмме
      !!!!

      5
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Apachi Bur 7 июля 2016, 22:21

      .....та какое их дело???...у тебя ущербная идеология аршавина!!!!...те, кто носит майку с гербом россии и является ее представителем на международной арене, обязаны следить за базаром и своей движухой!!!...им не кто не предъявил за шлюх даже....просто они опозорили нас на поле, а потом еще в ночном клубе...если для тебя это не позор, то ты просто застенчивый диванно-комнатный драчун....иди лучше в армии по служи, чипушило...там тебе сержант быстро объяснит что такое - родину любить!!!!

      3
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > Саня БУБА 8 июля 2016, 03:00

      Это позор я не отрицаю ,но ты видимо с колхоза !!!они ещё те... ,я с этим тоже согласен ;но прятаться от всех или как Халк снимать полностью ночной клуб,это уже бред ;так получилось и мне кажется ,что из дома выходишь только за баклахой пива ))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      niarmed311082 7 июля 2016, 21:59

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      и с чего так все решили ,что они это показывали нарочно... в период евро просто все игроки на виду.. видео попало в сеть, снятое не ИМИ...объяснение всему этому вашему выступлению... да и в целом к этим репрессиям к футболистам только одно... мы как обычно вместо того чтобы перестраивать всю систему изнутри... опять ищем крайних и виноватых... с себя начните...

      -4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > niarmed311082 7 июля 2016, 22:14

      ....ну так иди и вылижи им обоим скворечники!!!!...че такой скромный???

      4
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 > Саня БУБА 8 июля 2016, 00:29

      ну а ты можешь ныть, как и весь РФС и подобные тебе, что видите ли виноваты двое парней напившихся с заработанных денег... лохи типо тебя видимо считают что можно заплатить средненьким игрокам по 10млн евро в год и надеяться сразу что они мегазвездами заиграют... а главное что они потом будут плакать после поражения...

      -2
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 7 июля 2016, 21:55

      Колосков это у тебя скудность ума просто.... Какого хрена вы ругаете молодых ребят ,которым сами напихали полные карманы денег ..... вы себя ругайте что расплодили и позволили вбухивать в карман одного игрока столько денег , на которые можно было бы вылечить наверное всех болеющих и требующих дорогостоящих операции детей.... а они молодые ... хотят проживать жизнь ярко и нельзя их судить.. почти каждый делал бы также.. г-н Колосков... вы же после неудачного дня на работе не идете есть шаурму из ларька вместо посещения ресторана только потому что день был неудачным и хороший закон не прошел... вот так и они.. Нельзя дать ребенку игрушку , а потом лупить по рукам за то , что он с ней играет....

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > niarmed311082 7 июля 2016, 22:16

      .....ты больной???...та этим детям уже скоро по 30 будет!!!

      6
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > niarmed311082 7 июля 2016, 22:21

      Во многом с вами соглосен но,1-они проффесианальные спортсмены и бухать за 4 дня до сборов как то не по проффесианальному. 2-играя за клуб даже в отпуске ты представляешь его. 3-после провала не надо так светиться и показывать что всё у меня гуд,как минимум это не уважение к болельщикам. и наконец самое главное если отдыхаешь делай это по тихому хоть ныряй в шампанском но что бы это некто не видел,а так я с Колосковым от части согласен слабаумные!

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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 > Саня БУБА 8 июля 2016, 00:26

      ну если ты обычное обсуждение начинаешь с оскорбления ... то тебе и ответить нечего... ты просто не способен адекватно мыслить...уровень не тот...

      -3
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