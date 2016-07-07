Луческу: «Уверен, что Кержаков сможет помочь «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков сможет помочь команде в предстоящем сезоне.

«Кержаков очень хорошо готовится. Он мне пообещал, что будет работать и тренироваться с большим желанием, и я это вижу. Для Александра было важно вернуться в клуб и закончить свою карьеру именно в «Зените». Это очень важный момент.

Александр должен подняться на прежний уровень, причем это должно быть не просто его желанием, а подтверждаться на деле. Я уверен, что Кержаков сможет помочь команде, у него достаточно опыта для этого. Скажу честно: я не всегда смотрю в паспорт, и для меня не имеет значения, сколько лет игроку. В футболе лишь одна правда – игра на поле», – сказал Луческу.