Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Погба

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Get French Football.

    Источник отмечает, что стороны уже достигли принципиальной договоренности об этом трансфере. Манкунианцы заплатят туринскому клубу 120 миллионов евро, а сам футболист, по информации источника, будет получать на новом месте работы 13 миллионов в год.

    Ранее появлялась информация о том, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью в беседе со своим окружением подтвердил информацию о скором возвращении Погба, который четыре года назад ушел из английского клуба в «Ювентус» на правах свободного агента.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 7 июля 2016, 18:55

      вот это поворот..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 июля 2016, 11:55

      Если перейдёт, то это будет супертрансфер!!! И плевать на тех кто говорит что МЮ это мешок... Завидуйте молча, т.к. ваши команды и близко не в состоянии зарабатывать столько, сколько это делает МЮ... Любой трансфер они только на маркетинге за пару-тройку сезонов легко отбивают, если не раньше, уже не говоря о других плюшках...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июля 2016, 10:03

      в МЮ даже ЛЧ нет, Погба рвач ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 июля 2016, 08:59

      МЮ жирные коты.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 июля 2016, 08:39

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 июля 2016, 05:23

      Красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 7 июля 2016, 04:31

      Мои поздравлении

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 7 июля 2016, 03:11

      А как же Реал? ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11