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    «Атлетико» и «ПСЖ» проявляют интерес к Бакке

    Агент форварда «Милана» Карлоса Бакки Серхио Барилья сообщил, что 29-летний игрок интересен «Атлетико» и «ПСЖ».

    «В настоящее время Карлос находится в отпуске, где восстанавливается после тяжелого сезона. Он связан контрактом с «Миланом», и на этом разговор можно прекращать.

    Поступали ли предложения из Китая? Да, в январе мы получали очень заманчивое предложение из Китая, однако Карлос хочет выступать на высшем уровне. Кроме того, информацию по трансферу Бакки запрашивали «ПСЖ», «Атлетико» и другие большие клубы», – сказал Барилья.

    В прошедшем розыгрыше Серии А на счету Бакки 18 голов и две результативные передачи в 38 поединках.

    Источник: fantagazzetta.com

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    05.07.2016 23:35
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