Кержаков требует от «Зенита» двухлетний контракт без существенного понижения зарплаты

«Зенит» не может пока достичь договоренности с нападающим Александром Кержаковым по поводу нового контракта. 33-летнего игрока не устраивает вариант, предлагаемый петербургским клубом – соглашение на один год с понижением заработной платы.

Сообщается, что форвард хочет подписать договор сроком на два года и без значительных потерь в финансовом плане. Сегодня Кержаков вместе с сине-бело-голубыми отправился на второй сбор команды, который пройдет в Швейцарии.

Напомним, вторую половину минувшего сезона воспитанник «Зенита» провел на правах аренды в «Цюрихе», в составе которого принял участие в 19-ти матчах, отметившись семью голами.