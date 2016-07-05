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  • Кержаков требует от «Зенита» двухлетний контракт без существенного понижения зарплаты

Кержаков требует от «Зенита» двухлетний контракт без существенного понижения зарплаты

5 июля 2016, 23:11
30

«Зенит» не может пока достичь договоренности с нападающим Александром Кержаковым по поводу нового контракта. 33-летнего игрока не устраивает вариант, предлагаемый петербургским клубом – соглашение на один год с понижением заработной платы.

Сообщается, что форвард хочет подписать договор сроком на два года и без значительных потерь в финансовом плане. Сегодня Кержаков вместе с сине-бело-голубыми отправился на второй сбор команды, который пройдет в Швейцарии.

Напомним, вторую половину минувшего сезона воспитанник «Зенита» провел на правах аренды в «Цюрихе», в составе которого принял участие в 19-ти матчах, отметившись семью голами.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (30)
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xvan8
1467749969
клоун
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Сергей Александрович
1467753389
Пусть идёт на завод за 14 000 рублей !!!
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zagrizlik
1467753557
Пенсия кержаков,пенсия,с такими запросами.
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Rockstody
1467753661
Кержаков в разы лучше кокоры,Керж друдолюбивый до мозга костей!!
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Грыззь
1467753694
Он ещё и требует!!!
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Garrincha58
1467755171
оборзел
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Voltiz
1467757213
Глядя на статистику Кержа ,много он уже не забьёт , ~20 матчах 6-7 мячей может.Да и подносчика снарядов в команде ,как Халка 18 голевых передач в чемпионате 2015/2016 ,тоже нет. Спрашивается чего набивать себе цену ) 33 года уже .
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mutabor0992
1467758317
Он еще и требует...
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отдай мои вещи
1467763924
иуда
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Каратель помойников
1467774731
вот что значит людишки в зинаиде,недавно только надеялся чтобы контракт продлили,а теперь уже требует...видимо у коней поболе мозгов,широкова готят сразу,знают что если подпишут,то жди беды
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