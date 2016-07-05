Кержаков отправился на второй тренировочный сбор «Зенита»

Петербургский «Зенит» сегодня утром отправился в Женеву на второй зарубежный сбор. Наставник команды Мирча Луческу взял с собой 27 игроков, среди которых и форвард Александр Кержаков, чей контракт с «Зенитом» истек.

В Швейцарии команда пробудет две недели и проведет 5 контрольных матчей.

Состав команды на швейцарский сбор выглядит следующим образом:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Васютин;

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито;

полузащитники: Юрий Жирков, Евгений Чернов, Хави Гарсия, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Вячеслав Зинков, Юрий Бавин, Артур Юсупов, Маурисиу, Алексей Евсеев, Олег Шатов;

нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Павел Долгов, Лука Джорджевич.