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    Бубнов: «У Слуцкого все уже закончилось, он сбитый летчик»

    Известный в прошлом футболист Александр Бубнов провел параллель между тренерскими штабами наставника ЦСКА Леонида Слуцкого и главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

    «Кто лучше как специалист – Слуцкий или Луческу? Луческу выиграл с «Шахтером» Лигу Европы, а что Слуцкий выиграл на международной арене? В национальном первенстве «горняки» выиграли не меньше армейцев, и это в соперничестве с киевским «Динамо», которое посильнее наших клубов. У Слуцкого все уже закончилось, он сбитый летчик. Для меня тема с ним вообще закрыта, потому что я его не воспринимаю как тренера», — выразил свою точку зрения Бубнов.

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    05.07.2016 06:21
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 июля 2016, 14:29

      Хотя я не в восторге от Слуцкого и сам...

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 июля 2016, 14:29

      ...не звени ты как - бубен))

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 5 июля 2016, 10:39

      При чем тут Бубнов?Вы что слепые?Не видите,что из себя представляет Слуцкий.Если ты себя называешь тренером,то будь им,а не тряпкой и раззявой.Сколько молодых ребят прошло через него?Все в аренде.И мало кто возвращается.В этом сезоне наступит момент истины и Гинер наконец поймет кого он пригрел на груди!

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Boniel+ 5 июля 2016, 14:07

      Там решения принимает уже давно явно не Гинер, а Мистер Оффшор... Гинер всё-таки бизнесмен и по своей воле не стал бы терять ежегодно ОГРОМНЫЕ деньги в Лиге Чемпионов с этим чучелом... И кандидатуры, похоже, он же для замены этого чучела достойные подбирал: Непомнящий, Гончаренко... Но кто "дэвушку обедает, тот её и танцует"...
      У нас уникальная страна! Всякие там горлопаны под пристальным вниманием, им вешают ярлыки "иностранных агентов" и т.д., а владельцем одного из ведущих футбольных клубов страны является неизвестно кто... Потому я и называю его Мистер Оффшор! И подозреваю, что когда тайное станет явным, мало никому не покажется...

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > 5 июля 2016, 14:31

      Про сбитого летуна Александр погорячился.Это не лётчик.Он просто к авиации примазался."Вечно грязный,вечно сонный,моторист авиационный.Попа в масле,член в тавоте,но зато в воздушном флоте."

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > cska-62 5 июля 2016, 15:25

      Абрамович? Слуцкий всё равно не тренер.

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 июля 2016, 10:34

      А САМ ТО КТО КАК ТРЕНЕР СБИТЫЙ ТАНКИСТ

      1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 июля 2016, 10:12

      Все по делу говорит Буба.Непонимаю тех кому что то не нравится.Кто должен говорить о тренера,футболиста давать им точную оценку если ни эксперты,профеммионалы. Имеет полное право.

      2
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 5 июля 2016, 09:37

      Стране нужны герои, а п...а рожает Бубнова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 5 июля 2016, 09:36

      Надо Александру сначала опохмелиться, а потом уже комментировать, а не наоборот.

      3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 июля 2016, 09:33

      А ты Бубнов лётчик который даже не взлетал. Теоретик, одним словом...

      4
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      Рейтинг: +129

      cska59 5 июля 2016, 09:15

      Трепло бывшее мясное.

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июля 2016, 08:49

      Если у Бубена тема со Слуцким закрыта, что же он возвращается к ней?
      Больше писать ему нечего, иссяк Бубен окончательно.

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