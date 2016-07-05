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    Шаблий: «Луческу хорошо знает Ракицкого, так что игрока не придется просматривать»

    Футбольный агент Вадим Шаблий поделился своим мнением о возможности перехода защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

    «Пока есть только слухи. Дальше будет понятно, останется ли это на уровне слухов или будет что-то конкретное. Луческу хорошо знает сильные и слабые стороны Ярослава, так что футболиста не придется просматривать.

    Если у «Зенита» будет потребность в укреплении позиции центрального защитника Ракицким, и он будет нужен Мистеру, то клуб сделает конкретное предложение», – сказал Шаблий.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2016 01:40
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