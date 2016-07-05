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    Хурадо – игрок «Эспаньола»

    Полузащитник «Уотфорда» и бывший игрок«Спартака» Хосе Хурадо стал футболистом «Эспаньола».

    Контракт Хурадо с испанским клубом рассчитан на три года. Футболиста пригласил новый главный тренер каталонцев Кике Санчес Флорес, который ранее возглавлял «Уотфорд» и в свое время способствовал переходу Хурадо в английский клуб.

    В прошлом сезоне игрок провел за «Уотфорд» 27 матчей. В «Спартаке» Хурадо играл в период с 2012 года по 2015.

    Источник: Twitter

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    05.07.2016 01:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 5 июля 2016, 10:11

      Коке его собой тащит везде получается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 5 июля 2016, 07:01

      удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 5 июля 2016, 01:48

      Сломал свинарник футболиста.

      -2
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