Хурадо – игрок «Эспаньола»

Коке его собой тащит везде получается.
Полузащитник «Уотфорда» и бывший игрок«Спартака» Хосе Хурадо стал футболистом «Эспаньола».
Контракт Хурадо с испанским клубом рассчитан на три года. Футболиста пригласил новый главный тренер каталонцев Кике Санчес Флорес, который ранее возглавлял «Уотфорд» и в свое время способствовал переходу Хурадо в английский клуб.
В прошлом сезоне игрок провел за «Уотфорд» 27 матчей. В «Спартаке» Хурадо играл в период с 2012 года по 2015.
José Manuel Jurado (@Jurado10Marin), nuevo jugador del @RCDEspanyol https://t.co/zbtUOCA2VS pic.twitter.com/z7rA4alLuT— MARCA (@marca) 4 июля 2016 г.