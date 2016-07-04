Александр Кержаков: «Никакого разговора о новом контракте не было»

Нападающий Александр Кержаков опроверг информацию, согласно которой «Зенит» предложил подписать ему новый контракт.

«Пока никакого разговора с руководством по поводу нового контракта у меня не было», – сказал Кержаков.

Напомним, сообщалось об однолетнем контракте. Предыдущий контракт между сторонами истек 30 июня, но футболист отправился с командой на сбор в Австрию. Во второй половине сезона-2015/16 Кержаков на правах аренды выступал за «Цюрих», в составе которого отметился пятью голами в 17 матчах.