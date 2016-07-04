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    Месси намерен вернуться в сборную Аргентины

    Бывший напарник Лионеля Месси в сборной Аргентины заявил, что лидер национальной команды решил продолжить выступления в сборной. Ранее Месси сообщил об уходе из сборной. При этом нападающий пропустит ближайшие матчи с Уругваем и Венесуэлой.

    «Он вернется. Месси уже горит желанием сыграть на ЧМ-2018», – приводит слова неназванного напарника Месси по сборной La nacion.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 10:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 4 июля 2016, 20:04

      Во-первых он не истирит ,во-вторых он настоящий мужик ;он переживает много т.к.Аргентинцы критикуют его каждый день ,а он просто хочет дарить радость своему народу !!!настоящий патриот !!!

      0
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      Рейтинг: +16

      MarChisio_fun 4 июля 2016, 16:10

      Истеричка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 4 июля 2016, 15:29

      Читаю коменты и охереваю!!!Здесь бля.ь собрались все не пустозвоны,всегда что думают,то и говорят и то делают?Да здесь больше половина молокососов-пиз..болов,которых каждый день встречаю в жизни!Лучше займитесь делом,чем писать ерунду,а то тяжелее х.я в руках ни чего не держали!!!

      -2
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      Рейтинг: +127

      талхк > Psih86 4 июля 2016, 15:51

      хуево тебе,раз ты в 30лет каждый день встречаешь молокососов-пиздаболов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 > талхк 4 июля 2016, 17:39

      Я угораю над такими!!!Вижу они же и минусы поставили мне:-)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      murealbest 4 июля 2016, 14:31

      Пустослов

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июля 2016, 13:49

      Пустобрёх. Уходя уходи.

      2
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      Рейтинг: +9

      RO ST 4 июля 2016, 13:00

      теперь после каждого проигрыша сборной и барсы будет покидать их,а потом возвращаться

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > RO ST 4 июля 2016, 14:48

      Это не Кристина после каждого разгрома команду хаит и об уходе кричать

      -3
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      Рейтинг: +134

      FCQ 4 июля 2016, 12:50

      Ему позвонил президент и Марадонна попросил не уходить если ты воспитанный таким людям не откажешь и плюс половина аргентины просили. Что за чужь вы несете он так хотел да блин он до финала всегда довадил не уважаете его держите это в себе они чужь писать

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 июля 2016, 12:24

      Да

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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 4 июля 2016, 12:19

      Непоследовательный нытик
      Раз сказал "ухожу", должен делать, как мужик
      Как Лам после чм-2014

      0
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      Рейтинг: +190

      Dob13 4 июля 2016, 12:08

      А что, Аргентина уже попала на ЧМ-2018? )

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