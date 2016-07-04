Месси намерен вернуться в сборную Аргентины

Бывший напарник Лионеля Месси в сборной Аргентины заявил, что лидер национальной команды решил продолжить выступления в сборной. Ранее Месси сообщил об уходе из сборной. При этом нападающий пропустит ближайшие матчи с Уругваем и Венесуэлой.

«Он вернется. Месси уже горит желанием сыграть на ЧМ-2018», – приводит слова неназванного напарника Месси по сборной La nacion.