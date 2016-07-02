Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев не сыграет в матче за Суперкубок

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропустит матч за Суперкубок России против «Зенита», который состоится 23 июля.

    26-летний игрок только недавно приступил к восстановительным процедурам на базе армейцев и ближайшие две недели будет работать по индивидуальной программе.

    По словам Дзагоева, он вернется в строй через четыре недели.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2016 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 3 июля 2016, 00:00

      Конявые что с Дзагоевым, что без него , всё равно играть не умеют. Липовые чемпионства не в счёт. Они не на поле "заработаны". Главный показатель уровня ПФК ЦСКА со Слуцким - игры в евротурнирах, которые они абсолютно все прос...ли.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      koncta1234 2 июля 2016, 19:19

      жаль наверно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      veksill 2 июля 2016, 14:39

      Дзага иди ты в европу играть, а не в наш дворовой футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 2 июля 2016, 13:09

      здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2016, 12:24

      Cочувствую.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11