Дзагоев не сыграет в матче за Суперкубок

Конявые что с Дзагоевым, что без него , всё равно играть не умеют. Липовые чемпионства не в счёт. Они не на поле "заработаны". Главный показатель уровня ПФК ЦСКА со Слуцким - игры в евротурнирах, которые они абсолютно все прос...ли.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропустит матч за Суперкубок России против «Зенита», который состоится 23 июля.
26-летний игрок только недавно приступил к восстановительным процедурам на базе армейцев и ближайшие две недели будет работать по индивидуальной программе.
По словам Дзагоева, он вернется в строй через четыре недели.