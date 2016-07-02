Дзагоев не сыграет в матче за Суперкубок

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропустит матч за Суперкубок России против «Зенита», который состоится 23 июля.

26-летний игрок только недавно приступил к восстановительным процедурам на базе армейцев и ближайшие две недели будет работать по индивидуальной программе.

По словам Дзагоева, он вернется в строй через четыре недели.