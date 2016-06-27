ПСВ предложил 3 миллиона за Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно. В услугах игрока сборной Бельгии заинтересован ПСВ, который уже предложил сине-бело-голубым 3 миллиона евро за трансфер футболиста.

Сообщается, что Ломбертс готов пойти на существенное снижение зарплаты ради ухода из «Зенита». На данный момент 31-летний игрок получает 2,5 миллиона евро в год, а его рыночная стоимость оценивается в 5 миллионов.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов