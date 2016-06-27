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  • Мостовой: «Обидно, что Месси не приедет на чемпионат мира в Россию»

Мостовой: «Обидно, что Месси не приедет на чемпионат мира в Россию»

27 июня 2016, 13:21
1

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, ныне работающий футбольным экспертом, высказал мнение по поводу ухода из команды Аргентины нападающего Лионеля Месси.

«Уход Лионеля Месси из сборной – это очень обидно и печально. Во вчерашнем финале Кубка Америки все было в руках Аргентины, даже удаление у Чили, которое, на мой взгляд, было неправильным, было им в помощь. Но в футболе такое бывает. Все равно на данный момент Месси остается для меня величайшим футболистом за всю историю футбола. Я думаю, что это решение взвешенно, но отчасти сделано и на эмоциях. Месси заявил об этом сразу после поражения – это эмоции. С другой стороны, Месси уже 29 лет, и он, наверное, подумал, что в физическом плане ему становится тяжелее. Тем более при его объемах работы, когда он берет мяч и вся команда соперника бежит за ним и хочет съесть, а он их обыгрывает и забивает.

Конечно, сборная Аргентины останется той же величиной, но как теперь ее представить без Лионеля Месси? Это то же самое, как если представить без него «Барселону». Где аргентинцы теперь найдут человека, который забивает по 50-70 мячей за сезон? Такого же еще вырастить надо, а мы пока не видим, чтобы кто-то из «молодежки» был таким же, как Месси. Мне вдвойне обидно, что Месси не приедет на чемпионат мира в Россию. К тому моменту ему будет 31 год, мог бы еще спокойно отыграть. Это сумасшедшая потеря», – отметил Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель Мостовой Александр
Комментарии (1)
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Dammit
1467040995
Думаю, Месси оценит всё на холодную головую и вернётся. Смысл в 29 лет уходить из сборной, будучи лучшим игроком планеты
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