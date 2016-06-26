Дани Алвес приехал на подписание контракта с «Ювентусом»

Бразильский защитник Дани Алевс прилетел в Турин, где пройдет медобследование и подпишет контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает официальный Twitter туринского клуба.

«Посмотрите, кто приземлился только что. Добро пожаловать!», – говорится в сообщении клуба.