Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дани Алвес приехал на подписание контракта с «Ювентусом»

    Бразильский защитник Дани Алевс прилетел в Турин, где пройдет медобследование и подпишет контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает официальный Twitter туринского клуба.

    «Посмотрите, кто приземлился только что. Добро пожаловать!», – говорится в сообщении клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2016 22:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 27 июня 2016, 17:47

      Не очень люблю Юве! Но тут им уважуха.. а Барса - лохи полные... такого типа слить, это почти как Милан просрал Пирло!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11