Дани Алвес приехал на подписание контракта с «Ювентусом»

Не очень люблю Юве! Но тут им уважуха.. а Барса - лохи полные... такого типа слить, это почти как Милан просрал Пирло!
Бразильский защитник Дани Алевс прилетел в Турин, где пройдет медобследование и подпишет контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает официальный Twitter туринского клуба.
«Посмотрите, кто приземлился только что. Добро пожаловать!», – говорится в сообщении клуба.
Guardate un po’ chi è appena atterrato a Torino... Benvenuto @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/UqZp2U2FlZ— JuventusFC (@juventusfc) 26 июня 2016 г.