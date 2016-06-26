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    Дини не хочет продлевать контракт с «Уотфордом», чтобы перейти в «Лестер»

    Нападающий «Уотфорда» Трой Дини не хочет продлевать контракт со своей нынешней командой, чтобы во время летнего трансферного окна стать игроком «Лестера».

    Сообщается, что руководство «шершней» отказало чемпиону Англии в продаже футболиста и предложило 27-летнему англичанину контракт на повышенных условиях. Однако Дини отказался в надежде, что «лисы» все же сумеют его приобрести.

    По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 9 миллионов евро. В прошедшем сезоне Дини провел за «Уотфорд» в АПЛ 38 матчей, в которых забил 13 голов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.06.2016 11:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 12:17

      Теперь,наверное,многие игроки надеятся на второе чемпионство Лестера и переходят туда)

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