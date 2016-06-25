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    Дибала: «Погба останется в «Ювентусе»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала выразил уверенность в том, что его одноклубник Поль Погба не перейдет в другую команду.

    «Погба останется здесь. Я говорил с ним и уверен, что он никуда не уйдет. Мы не говорили о футболе, но я уверен, что у нас еще будет такая возможность.

    Я пришел в «Ювентус» год назад и никогда не думал об уходе. Мы провели отличный сезон, выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок. Фанаты любят меня, я счастлив в «Ювентусе» и ни о чем другом не думаю», – сказал Дибала.

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    Источник: Goal.com

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    25.06.2016 23:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 26 июня 2016, 02:53

      Дибала агент Погба

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 26 июня 2016, 02:09

      конечно останется до тех пор пока за него просят как за Месси

      0
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