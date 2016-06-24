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    Черевченко: «Локомотив» в прошлом сезоне провел только две плохие игры»

    Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко в интервью сайту болельщиков клуба рассказал о причинах провальной концовки прошлого сезона, стоившей железнодорожникам места в Лиге Европы.

    – Заявить на игру можно 23 игрока. Думаю, этого достаточно для глубины скамейки. Важно не количество – важно качество. Были ли разборы по поводу провальной концовки сезона? Поговорили, конечно. Во-первых, много игроков стало выпадать – травмы, карточки. А во-вторых… Во-вторых, мы – тренерский штаб – берем всю вину на себя. Так что целыми днями вместе сидим, проводим работу над ошибками.

    – Что мешало команде играть так же уверенно, как в матчах с «Зенитом» и «Мордовией» в конце сезона? Все дело в настрое команды или в физической форме?

    – Физически ребята были готовы на весь сезон, дело не в этом. Ни в плане «физики», ни в плане отдачи к ним вопросов нет. Взять игру с «Кубанью» – о каком недонастрое может идти речь, если мы нанесли 25 ударов по воротам?! А у соперника – один в створ, да и тот с пенальти. Такие ситуации в футболе не редкость, от этого никуда не денешься. Но, откровенно говоря, мы никак не ожидали, что потеряем такие очки. В этом сезоне, считаю, было лишь две провальные игры – дома с «Анжи» (0:2) и в Самаре (0:0). Многие нас критикуют за игру вторым номером, но обратите внимание: даже сейчас команды, играющие на Eвро первым номером, не побеждают. Как пример – матч Англии с нами и со Словакией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 16:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июня 2016, 02:48

      Если были бы только 2 игры провальные ,то на 6 строчки ЛОКО тогда бы не был , а значительно выше !

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 июня 2016, 20:59

      ну да. только 2 игры?... Игра с кубанью (2-6), была феерично хороша.

      3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 24 июня 2016, 20:53

      Хреновых игр было больше, но в этом большая заслуга бабки, которая ради денег в свой карман продаст любого футболиста в самый ответственный момент.

      0
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      Рейтинг: +67

      artem27066 24 июня 2016, 20:19

      А с кубанью 6-2 это разве не плохая игра?

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 24 июня 2016, 19:16

      Ага и пяток откровено хуёвых

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