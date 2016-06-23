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  • Боярский: «Сборную России могут возглавить Киркоров или Шнуров, или вообще девочка из шоу «Голос»

Боярский: «Сборную России могут возглавить Киркоров или Шнуров, или вообще девочка из шоу «Голос»

23 июня 2016, 17:50
6

Болельщик «Зенита» актер Михаил Боярский отметил, что на пост главного тренера сборной России можно назначить одного из двух популярных певцов российской эстрады – Филиппа Киркорова или Сергея Шнурова.

Напомним, сегодня министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что возглавить национальную команду может в том числе и женщина.

«Я думаю, что Киркоров должен возглавить сборную России по футболу, чтобы совместить приятное с полезным. Он такая личность, которую знают все. Или Шнур!

Валерий Карпин? Нет. Я вообще считаю, что ничего не зависит от того, что он, Мутко, сказал. Женщины вроде Ольги Смородской или Елены Исинбаевой? Ну, это смешно! Мы хотим на весь мир еще пиар в этом смысле сделать? Почему женщина? Давайте девочку возьмем, ребенка с программы «Голос». По крайней мере, все будет безобидно тогда, потому что можно будет сказать: «Ну, у нас девочка тренер». Так хоть будет серьезное оправдание.

По существу – это серьезная проблема, которая не решается щелчком пальца, потому что никаких вариантов, которые будут придуманы, не дадут результата к чемпионату мира. Никакого результата не будет к чемпионату мира. Надо забыть про чемпионство, начать с нуля. С поиска тренеров, с поиска игроков. На сегодняшний день у нас положение цугцванга в отношении чемпионата мира и абсолютной непонятности в этом виде спорта», – сказал Боярский.

Источник: Р-Спорт
Россия
Комментарии (6)
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petlyra
1466693959
...или какой-нибудь Д"Артаньян.
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JUVENTINO-666
1466704657
Хватит уже, д'Артаньян
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Joker 555
1466713132
Без нас они одиннадцать мудаков гоняющих кожанный шар. Так что любой из нас может найти ,чем заняться в свободное время, благо у нас лето короткое , а они пусть решают . Играть им или не играть.
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Joker 555
1466714100
Еще бля сидели и оправдывались на мачт тв. Это не люди - это людишки. Не можете играть так и скажи . Это поступок для мужика.
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