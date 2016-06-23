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    Кубок Америки-2016. Чили обыграла Колумбию на пути в финал

    В полуфинальном матче матче Кубка Америки-2016 сборная Чили обыграла Колумбию со счетом 2:0. Голами отметились Чарльз Арангис и Хосе Фуэнсалида. Игра была прервана более, чем на два часа из-за плохой погоды в Чикаго. В финале сборная Чили встретится с Аргентиной. Матч пройдет 27 июня в Нью-Джерси.

    Кубок Америки-2016. 1/2 финала

    Колумбия – Чили – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Арангис, 7; 0:2 – Фуэнсалида, 11.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 07:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 23 июня 2016, 12:41

      По долгу работы смотрел сей матч.Могу сказать что более мерзкую по поведению и грязи команду чем Чили найти сложно.Хотя Колумбия была ни рыба ни мясо,так что уступили по игре.Санчес был очень хорош.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 23 июня 2016, 08:27

      Удивило только, что мало забили...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 23 июня 2016, 07:59

      больших сомнений не было...

      0
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