Кубок Америки-2016. Чили обыграла Колумбию на пути в финал

По долгу работы смотрел сей матч.Могу сказать что более мерзкую по поведению и грязи команду чем Чили найти сложно.Хотя Колумбия была ни рыба ни мясо,так что уступили по игре.Санчес был очень хорош.
В полуфинальном матче матче Кубка Америки-2016 сборная Чили обыграла Колумбию со счетом 2:0. Голами отметились Чарльз Арангис и Хосе Фуэнсалида. Игра была прервана более, чем на два часа из-за плохой погоды в Чикаго. В финале сборная Чили встретится с Аргентиной. Матч пройдет 27 июня в Нью-Джерси.
Кубок Америки-2016. 1/2 финала
Голы: 0:1 – Арангис, 7; 0:2 – Фуэнсалида, 11.
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