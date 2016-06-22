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    Игрок «Першагена» был удален с поля за испорченный воздух

    В Швеции футболист «Першагена» Адам Линдин Люнгквист был удален с поля за выпущенные газы во время матча с дублем ФК «Ярна». Обе стороны этого происшествия так и не смогли прийти к общему мнению.

    «Я испытывал во время матча проблемы с желудком, не мог сдержать газы. Грубо говоря, я испортил воздух. После этого я получил желтую карточку, а затем и красную. Я был в шоке, никогда ничего подобного не видел. Я спросил у арбитра: «Разве футболистам нельзя выпускать газы во время матча?» Он ответил, что нельзя», – приводит слова незадачливого футболиста Lanstidningen Sodertalje.

    Арбитр расценил такое поведение как провокацию в отношении соперника.

    «Я расценил это как провокацию по отношению к другому игроку. Это было сделано специально, и в данном случае имело место неподобающее поведение. За это Люнгквист получил карточку», – пояснил судья после матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 16:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +107

      nikita08 22 июня 2016, 20:15

      газовая атака.хе=хе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 22 июня 2016, 19:06

      бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 22 июня 2016, 17:43

      Я такого еще не слышал. ))))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 22 июня 2016, 17:24

      Гражданка Тихопёркина вышла замуж и стала Буйнобздящей.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Файдаэн_Шаз 23 января 2019, 20:49

      )))))))))))чуть со стула не упал)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      людмила малетина 22 июня 2016, 17:13

      теперь ему надо поменять фамилию с Тихобздюков на Громкопердов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 июня 2016, 16:54

      У моего покойного отца была любимая поговорка :"ЛУЧШЕ ЗВЕРСКИ ПЕРНУТЬ,ЧЕМ ПОЗОРНО БЗДНУТЬ"

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 22 июня 2016, 16:42

      Шептунов надо было пускать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июня 2016, 16:41

      В таком случае, на Евро надо было всю сборную России удалять, за дискредитацию игры, под названием ФУТБОЛ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly 22 июня 2016, 16:39

      Ух какой провокатор, задушить хотел соперника

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 июня 2016, 16:35

      Нужно было всех наших соперников по группе горохом накормить)))

      3
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      Рейтинг: +20

      denchik 59 > juvseriy 22 июня 2016, 18:19

      Наши бы ещё крупней проиграли,

      0
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