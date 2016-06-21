Зинченко: «Не только Россия и Украина провалили Евро-2016»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итог выступления команды на Евро-2016.

«Ощущения от первого турнира в составе сборной, безусловно, самые приятные, какие только могут быть. Каждый игрок должен приносить пользу команде, независимо, играет он в стартовом составе или сидит на скамейке запасных.

Мы проиграли Польше, но у нас было много моментов. Хромает реализация. Надеюсь, что этот Евро будет хорошим уроком, ведь любое поражение – это пища для размышлений.

На самом деле, есть много причин неудачного выступления нашей сборной. Не хотелось бы их сейчас озвучивать, скажу только, что в эпизодах с пропущенными мячами нам не хватило где-то концентрации, где-то – везения.

Не знаю, в чем причина неудачи России и Украины. Ведь не только Россия и Украина провалили турнир, любая команда может оказаться на этом месте. В будущем надо больше работать», – заявил Зинченко.