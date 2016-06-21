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Зинченко: «Не только Россия и Украина провалили Евро-2016»

21 июня 2016, 22:05
4

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итог выступления команды на Евро-2016.

«Ощущения от первого турнира в составе сборной, безусловно, самые приятные, какие только могут быть. Каждый игрок должен приносить пользу команде, независимо, играет он в стартовом составе или сидит на скамейке запасных.

Мы проиграли Польше, но у нас было много моментов. Хромает реализация. Надеюсь, что этот Евро будет хорошим уроком, ведь любое поражение – это пища для размышлений.

На самом деле, есть много причин неудачного выступления нашей сборной. Не хотелось бы их сейчас озвучивать, скажу только, что в эпизодах с пропущенными мячами нам не хватило где-то концентрации, где-то – везения.

Не знаю, в чем причина неудачи России и Украины. Ведь не только Россия и Украина провалили турнир, любая команда может оказаться на этом месте. В будущем надо больше работать», – заявил Зинченко.

Источник: «Матч ТВ»
Украина Россия Зинченко Александр
Комментарии (4)
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Garrincha58
1466539529
РФПЛ и УПЛ самые низкопробные лиги в Европе вот и сборные такие же
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Дон Посей
1466542023
Футбол России ничем не отличается от футбола Украины, Или, если вам угодно, наоборот. Стиль игры киевского Динамо, московского Спартака, ЦСКА, Динамо Тб., - всё растворилось в обосранные 90-е... Появилось нечто новое, молодое и корявое, которое теперь состарилось, но корявым и никчёмным осталось. Подражание стилю игры испанцев или англичан -хорошо. Только если взялся за гуж... Да вот тут и вылезло - надо бы не в ночной клуб или за тачкой, а на тренировочный майдан! Менталитет, однако. Без флага, без Родины. Бабло. Удачи всем! С ув.
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geragera
1466543542
я в шоке этот недомерок еще и тявкает игруля хренов
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Саня БУБА
1466544267
....ну на счет украинцев, считаю, что их сборная смотрелась по интересней....лидеры команды (ярмоленко, коноплянка, селезнев) сыграли явно ниже своих возможностей...не везло с реализацией....но то, что это две самые слабые сборные на евро - факт!!!
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