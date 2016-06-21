«Челси» может приобрести Бонуччи и Кандреву за 57 миллионов

И почему не предлагают трансферы с обменом? Можно было бы купить у Юве Бонуччи, дать им лямов 5-10 и права на Куадрадо. Плюс можно было бы еще и Дибалу забрать, отдав им Оскара . . .
Лацио дать 10 лямов за Кандреву и права на Атсу или ван Гинкела, а еще есть молодые супердарования Кенеди, Натан, Калаш, Уоллас . . .
«Челси» во время летнего окна рассматривает возможность приобретения защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и полузащитника «Лацио» Антонио Кандреву. Сообщается, что в услугах итальянских футболистов заинтересован новый главный тренер синих Антонио Конте. Сумма возможной сделки оценивается в 57 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 36 матчей, в которых забил три гола. На счету Кандревы 30 встреч и 10 забитых мячей.