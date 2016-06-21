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    «Челси» может приобрести Бонуччи и Кандреву за 57 миллионов

    «Челси» во время летнего окна рассматривает возможность приобретения защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и полузащитника «Лацио» Антонио Кандреву. Сообщается, что в услугах итальянских футболистов заинтересован новый главный тренер синих Антонио Конте. Сумма возможной сделки оценивается в 57 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 36 матчей, в которых забил три гола. На счету Кандревы 30 встреч и 10 забитых мячей.

    Источник: The Sun

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    21.06.2016 12:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 22 июня 2016, 10:26

      И почему не предлагают трансферы с обменом? Можно было бы купить у Юве Бонуччи, дать им лямов 5-10 и права на Куадрадо. Плюс можно было бы еще и Дибалу забрать, отдав им Оскара . . .
      Лацио дать 10 лямов за Кандреву и права на Атсу или ван Гинкела, а еще есть молодые супердарования Кенеди, Натан, Калаш, Уоллас . . .

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