«Боруссия» Д может подписать Шюррле для замены Мхитаряна

Дортмундская «Боруссия» начала поиски для замены в составе Генриха Мхитаряна. Армянский полузащитник немецкого клуба в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». В случае данного трансфера, оцениваемого руководством «Боруссии» в 40 миллионов евро, рурский коллектив может попытаться приобрести у «Вольфсбурга» Андре Шюррле, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В прошедшем сезоне Шюррле в чемпионате Германии сыграл 29 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.